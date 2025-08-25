TP.HCM: Phường An Đông trao huy hiệu cho 47 đảng viên cao tuổi dịp 2-9 25/08/2025 15:55

(PLO)- Theo lãnh đạo phường An Đông, những người nhận huy hiệu Đảng là những tấm gương mẫu mực, nòng cốt trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển địa phương.

Ngày 25-8, Đảng ủy phường An Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 – 2-9-2025), đồng thời tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, đã ôn lại cột mốc 80 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Phạm Nam Vĩnh An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Đông, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Tiếp nối truyền thống 80 năm qua, Đảng bộ phường An Đông đã và đang không ngừng nỗ lực đưa ra những quyết sách đúng đắn để tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững của phường An Đông trong thời gian tới” - ông nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Nam Vĩnh An, những người nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là những tấm gương mẫu mực trong quá trình học tập, công tác, chiến đấu và xây dựng đất nước khi còn trẻ. Đến khi về với cuộc sống đời thường, họ cũng làm nòng cốt trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông tin tưởng và mong các đảng viên tiếp đóng góp trí tuệ và tâm huyết xây dựng Đảng bộ phường An Đông trong sạch, vững mạnh; là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển địa phương.

Bí thư Đảng uỷ phường An Đông Trương Minh Kiều trao huy hiệu Đảng cho đảng viên nhận huy hiệu 65 năm và 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, ông Trần Thanh Bình (Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường) không nén được xúc động.

“Được nhận huy hiệu Đảng hôm nay, chúng tôi xem đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng mà còn là lời nhắc nhở, là trách nhiệm phải giữ vững phẩm chất, đạo đức, tiếp tục rèn luyện, làm điểm tựa tin cậy, dìu dắt thế hệ trẻ phấn đấu, đứng vào hàng ngũ của Đảng” - ông Trần Thanh Bình khẳng định.

Anh Trần Phú (Chi bộ Quân sự phường An Đông), đại diện đảng viên trẻ, cho biết anh vào Đảng đã gần một tháng, cảm xúc tự hào, bồi hồi trong lễ tuyên thệ vẫn còn nguyên vẹn. Anh khẳng định sẽ tiếp tục thực trách nhiệm của một đảng viên trẻ trong việc giữ lửa niềm tin, tiếp nối truyền thống cha anh.

Lãnh đạo phường An Đông trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Đông đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 47 đảng viên. Trong đó, có 1 vị nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 vị nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 vị nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 vị nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 9 vị nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 17 vị nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 16 vị nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.