Long An: Trao tặng huy hiệu Đảng cho 220 đảng viên

(PLO)- Long An có 220 Đảng viên cao tuổi Đảng được trao tặng huy hiệu Đảng trong đợt kỷ niệm 105 ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022).

Ngày 7-11, Ban tổ chức Tỉnh ủy Long An cho biết, nhân kỷ niệm 105 ngày Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2022), Tỉnh ủy Long An, Thành ủy Tân An, Thị ủy Kiến Tường và các Huyện ủy trên địa bàn tỉnh long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7 cho 220 đảng viên thuộc các chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sáng ngày 7-11, Thành ủy TP Tân An, Long An đã phối hợp với Đảng ủy phường 2, thành phố Tân An long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt thứ 7 cho các đảng viên có tuổi Đảng từ 30 tuổi đảng trở lên. Trong lần trao Huy hiệu Đảng đợt 7, TP Tân An có 48 đảng viên có tuổi Đảng từ 30 đến 75 tuổi Đảng.

Điển hình, ông Đỗ Thành Sáu, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở phường 4, thành phố Tân An được lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đến tận nơi cư trú trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng.

Trước đó ngày 5-11, Tỉnh ủy Long An tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Long (tên thường gọi Lê Thanh Tâm).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận những cống hiến của ông Lê Thanh Long trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng nói chung và của Đảng bộ tỉnh nói riêng; đồng thời chúc đồng chí luôn mạnh khỏe và mong muốn với kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, đồng chí tiếp tục cống hiến góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đây là sự trân trọng ghi nhận của Đảng đối với những công lao, cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An đến ngày hôm nay và mai sau.

