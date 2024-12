Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm Trưởng, Phó Công an huyện Long Đất 30/12/2024 19:39

(PLO)- Thượng tá Nguyễn Quyền, Trưởng công an huyện Đất Đỏ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Long Đất sau sáp nhập từ công an huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Ngày 30-12, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ công an huyện Long Đất và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập huyện Long Đất, chính thức hoạt động từ 1-1-2025.

Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai để các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc huyện Long Đất được tổ chức lại, sẵn sàng hoạt động, phục vụ người dân.

Ban Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chụp hình lưu niệm với ban lãnh đạo công an huyện Long Đất. Ảnh: TTĐĐ

Đối với lực lượng công an, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các đơn vị, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh chủ động báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an và các địa phương để kiện toàn công tác cán bộ tại công an huyện Long Đất.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh thông tin: Bộ Công an đã có quyết định thành lập công an huyện Long Đất trên cơ sở sáp nhập công an huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Về công tác cán bộ, thượng tá Nguyễn Quyền (48 tuổi, trưởng công an huyện Đất Đỏ) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an huyện Long Đất. Ngoài ra còn có 5 Phó trưởng công an huyện. Công an huyện Long Đất có 10 Đội nghiệp vụ và 11 công an cấp xã, biên chế có 273 người.

Trụ sở của công an huyện Long Đất là trụ sở của công an huyện Đất Đỏ (Quốc lộ 55, thị trấn Đất Đỏ) hiện nay.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố các quyết định về kiện toàn công tác cán bộ tại công an cấp xã (công an phường Phước Trung, TP Bà Rịa và công an thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức).

Thượng tá Nguyễn Quyền, Trưởng công an huyện Đất Đỏ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTĐĐ

Như PLO thông tin, ngày 19-12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quyết định thành lập Đảng bộ công an huyện Long Đất Đất trên cơ sở sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ, hoạt động kể từ 1-1-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện Long Đất, Bí thư và các Phó bí thư huyện ủy. Các quyết định được công bố trong sáng 30-12.

Trong danh sách Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Đất gồm 55 người, về ngành công an có hai cán bộ là Thượng tá Nguyễn Quyền (trưởng công an huyện Đất Đỏ) và Thượng tá Phạm Phước Bình (42 tuổi, Phó trưởng công an huyện Long Điền) - hiện là Trưởng công an và Phó công an huyện Long Đất...