Đất Đỏ có tân Trưởng Công an huyện 11/05/2024 09:07

(PLO)- Thượng tá Nguyễn Quyền, Phó trưởng Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện.

Chiều 10-5, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Đất Đỏ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo công an tỉnh đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện Đất Đỏ giữ chức vụ Trưởng Công an huyện này.

Thượng tá Nguyễn Quyền (48 tuổi) từng có nhiều năm công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đã trực tiếp cùng đồng đội đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đại tá Bùi Văn Thảo (phải), Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định cho thượng tá Nguyễn Quyền. Ảnh: Đất Đỏ Ngày Mới

Sau đó, thượng tá Nguyễn Quyền có thời gian là Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến tháng 11-2017, ông được điều động về công tác tại Công an huyện Đất Đỏ tới nay.

Vào tháng 11-2023, thượng tá Võ Tài Quốc, nguyên Trưởng Công an huyện Đất Đỏ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.