7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của tỉnh Hậu Giang 27/01/2025 14:04

Theo Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 2024, tỉnh có 2 nền tảng, 3 thành tựu và 5 sự kiện nổi bật, đó là:

2 NỀN TẢNG

1. Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội: Năm 2024, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương thức lãnh đạo, tư duy, tầm nhìn chiến lược, đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn và đạt nhiều thành tích nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Kết quả đó kết tinh từ tinh thần, nền tảng quan trọng là phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ khát vọng biến không thành có, khó khăn, thách thức thành động lực để vươn lên, đưa tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Những thành tựu đạt được của tỉnh Hậu Giang hôm nay là hành trình nối dài tính kế thừa, có phát triển bổ sung, đổi mới của các thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà. Ảnh: CHÂU ANH

2. Kế thừa, phát huy thành tựu, đà phát triển, thể chế, chính sách các năm qua: Nhìn lại chặng đường phát triển 20 năm, những thành tựu đạt được của tỉnh Hậu Giang hôm nay là hành trình nối dài tính kế thừa, có phát triển bổ sung, đổi mới của các thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà. Ban hành đồng bộ các thể chế, chính sách là một trong những giải pháp then chốt, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là nền tảng bản lề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng tỉnh “Phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”; người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, đúng với tinh thần Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3 THÀNH TỰU

1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đạt nhiều kết quả đột phá, quan trọng, toàn diện trong thực hiện các nghị quyết, đề án, như: Đề án 06 về đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ; Đề án 09 về vị trí việc làm...

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

2. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2024, bứt phá về đích sớm các chỉ tiêu trọng yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, đến cuối năm 2024 tỉnh Hậu Giang đã thực hiện hoàn thành đạt, vượt 14/18 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2024, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hậu Giang đạt 8,76%, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ là 11,53%, xếp thứ 2 ĐBSCL, tiếp tục nằm trong nhóm cao cả nước. Thu ngân sách đạt 7.520 tỉ đồng; cơ cấu kinh tế khu vực II tăng mạnh, trở thành trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế.

3. GRDP bình quân đầu người tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ; lần đầu tiên, tỉnh Hậu Giang có tỉ lệ hộ nghèo thấp hơn tỉ lệ hộ nghèo bình quân cả nước. Hoàn thành 1.400 căn nhà đại đoàn kết, cơ bản xóa nhà tạm, dột nát; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét.

5 SỰ KIỆN

1. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đơn vị, địa phương thăm và làm việc với Hậu Giang: Trong năm 2024, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương... đã đến thăm và làm việc với tỉnh Hậu Giang. Năm qua, tỉnh Hậu Giang cũng đã tiếp và làm việc với nhiều tỉnh, TP trong nước, các tập đoàn kinh tế lớn, các tổ chức chính trị, kinh tế nước ngoài đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

2. Hậu Giang là tỉnh thứ 2 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là kim chỉ nam, cơ sở quan trọng để tỉnh Hậu Giang ban hành chương trình và chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư thực hiện quy hoạch tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra tình hình tổ chức thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, động viên kỹ sư, công nhân, người lao động và kiểm tra tình hình tổ chức thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

3. Tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhân văn chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, như: Lễ kỷ niệm và 20 năm thành lập tỉnh; Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân;Tết quân dân năm 2024...

4. Tham gia và đạt thành tích cao tại các cuộc thi, sự kiện thể thao do Trung ương phát động, tổ chức, như: giải báo chí về Xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng); Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều cơ quan, đơn vị được Trung ương vinh danh, tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. Thể thao thành tích cao gặt hái nhiều huy chương trên đấu trường quốc tế và trong nước với 45 huy chương vàng, 76 huy chương bạc, 70 huy chương đồng. Giải Marathon quốc tế tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thu hút 11.000 vận động viên tham gia.

5. Thành lập 525 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với hơn 1.900 thành viên và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7-2024. Lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình về an ninh trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội...