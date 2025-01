VOV mang tết sớm đến đồng bào nghèo tỉnh Quảng Nam 05/01/2025 18:19

Sáng 5-1, tại TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Miền Trung) và các đơn vị đồng hành tiếp tục tổ chức chương trình Trao quà Tết - Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025. Đồng thời, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và bàn giao năm Nhà Tình thương giúp bà con hoàn cảnh khó khăn.

VOV mang Tết sớm đến đồng bào nghèo tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, VOV miền Trung phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm trao hơn 600 suất quà Tết, mỗi suất 600.000 đồng. Khám bệnh và phát thuốc giúp hàng trăm hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn, khám tầm soát tim mạch cho 500 trẻ em mầm non tiểu học.

Tại chương trình, VOV miền Trung và Hội đồng hương Tam Kỳ cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao bảng tượng trưng, bàn giao năm căn Nhà tình thương, tổng kinh phí 350 triệu đồng và quà Tết tặng năm hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn ở TP Tam Kỳ.

Bàn giao nhà và tặng quà cho bà con nghèo.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV miền Trung cho biết, Ban Tổ chức chương trình mong muốn tiếp tục lan toả tinh thần “kết nối yêu thương”, đồng hành và hỗ trợ đồng bào nghèo miền núi vượt qua khó khăn, được đón tết ấm áp, an lành.

“Những ngày qua, khi tổ chức khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non tiểu học, các bác sĩ đã phát hiện được một số trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh. Những trường hợp này sẽ được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục can thiệp, mổ miễn phí”, theo ông Tư.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho hay, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá lớn, ngoài nguồn lực từ nhà nước thì sự sẻ chia về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân đối với người dân hoàn cảnh khó khăn là nguồn động viên lớn để bà con đón một cái tết ấm áp.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.

“Chương trình thể hiện sự chung tay cùng với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam để mang lại cái tết đầy đủ, ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn cho bà con, nhất là bà con có hoàn cảnh khó khăn”, ông Triết nói.

Chương trình Trao quà Tết – Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025 do VOV miền Trung phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5; UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam; Hội Thầy thuốc Trẻ thành phố Đà Nẵng; Bệnh viện Đà Nẵng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp đồng hành tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

Khám bệnh cho người nghèo.

Trong 2 ngày 4 và 5-1, Ban Tổ chức chương trình đã trao 1.300 suất quà Tết tại các huyện Bắc Trà My, Phú Ninh và TP Tam Kỳ. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí giúp 800 người dân nghèo và khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non tiểu học ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh.