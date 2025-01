Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện 01/01/2025 09:43

Ngày 1-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động và luân chuyển nhiều vị trí chủ chốt.

Tại buổi lễ, đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã trao tám quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ trưởng phòng, trưởng công an huyện, thị xã.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trao tám quyết định bổ nhiệm, điều động giữ chức vụ trưởng phòng, trưởng công an huyện, thị xã.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành giữ chức vụ Trưởng Công an TP Quảng Ngãi; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an TP Quảng Ngãi giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Thượng tá Trần Minh Hưng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Bình Sơn giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; Thượng tá Phạm Minh Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT), giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bình Sơn; Thượng tá Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng Công an huyện Sơn Hà giữ chức vụ Trưởng phòng CSMT; Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (ANM), giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành; Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng, Trưởng Công an huyện Sơn Tây giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Sơn Hà.

Tiếp đó, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cũng trao chín quyết định cho các cán bộ được điều động giữ chức vụ trưởng phòng, trưởng công an huyện, thành phố.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm Thượng tá Lê Hữu Nhân, Phó Trưởng phòng Tham mưu giữ chức Trưởng phòng Hậu cần; Thượng tá Trần Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Sơn Tây; Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng ANM.

Thượng tá Cao Văn Bảo, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị giữ chức vụ Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Trần Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu và môi trường giữ chức Trưởng Công an thị xã Đức Phổ.

Bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT; Thượng tá Bùi Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (CSTHAHSVHTTP) (PC10), giữ chức vụ Trưởng phòng CSTHAHSVHTTP; Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám thị Trại tạm giam, giữ chức Giám thị Trại tạm giam.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Phan Công Bình đã trao tám quyết định cho các trưởng phòng, trưởng công an huyện nghỉ công tác.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Đại tá Phan Công Bình mong muốn trên cương vị công tác mới, các cán bộ được bổ nhiệm, điều động tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.