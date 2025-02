Bình Thuận: Giải thể 10 cơ quan Công an huyện, thị xã, thành phố 28/02/2025 20:03

(PLO)- Bên cạnh việc công bố quyết định giải thể công an cấp huyện, Công an tỉnh Bình Thuận cũng công bố sắp xếp, bố trí công tác đối với các trưởng, phó phòng và trưởng, phó Công an cấp huyện.

Chiều 28-2, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Phú Quý; Công an thị xã La Gi và Công an thành phố Phan Thiết.

Quang cảnh hội nghị giải thể 10 cơ quan Công an cấp huyện.

Hội nghị cũng công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về sắp xếp, bố trí công tác đối với 17 Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện và 40 Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện và tương đương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời tri ân tới cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an các huyện, thị xã, thành thành phố với những cống hiến to lớn trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận biểu dương tinh thần quyết tâm cao của Công an Bình Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã biểu dương tinh thần quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, chỉ trong thời gian ngắn, với tinh thần “Vừa chạy, vừa xếp hàng”, Công an tỉnh đã tham mưu, chuẩn bị rất tốt các điều kiện để triển khai, hoàn thành việc tổ chức bộ máy mới theo chủ trương chung của Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.

“Việc không còn tổ chức Công an cấp huyện là một sự thay đổi rất lớn trong cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cấp, lực lượng trong Công an toàn tỉnh”.

Đại tá Lê Quang Nhân trao quyết định sắp xếp, bố trí 10 trưởng Công an cấp huyện nhận nhiệm vụ mới.

Để vận hành tổ chức bộ máy mới được thông suốt, mang lại hiệu quả cao hơn, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để CBCS phát huy được thế mạnh của cá nhân; các đơn vị Công an tỉnh, Công an cấp xã phải nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy mới, phân công lại nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy và CBCS một cách phù hợp”, Đại tá Lê Quang Nhân nhấn mạnh.

Đại tá Lê Quang Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an cấp xã khi được tăng cường biên chế cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt các yêu cầu của Nhân dân, giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cần rà soát, phân công công việc một cách khoa học, phù hợp với năng lực, trình độ của CBCS. Qua đó, góp phần đưa tổ chức bộ máy mới với 2 cấp Công an sẽ hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn trước đây…