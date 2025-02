Bình Thuận: Bàn giao nhiệm vụ quản lý an toàn thông tin mạng sang Công an tỉnh 28/02/2025 15:50

(PLO)- Công an tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm kiện toàn lại Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...

Ngày 28-2, Sở TT&TT Bình Thuận đã bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng sang Công an tỉnh Bình Thuận.

Sở TT&TT và Công an tỉnh Bình Thuận trao đổi, đánh giá thực trạng an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng là thực hiện các nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh.

Sau khi Đề án hợp nhất Sở TT&TT và Sở KH&CN được phê duyệt và chính thức chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng sang Công an tỉnh, thì Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiện toàn lại Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và Công an tỉnh là Cơ quan thường trực.

Sau khi bàn giao, Công an tỉnh làm việc với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) là đơn vị chủ quản để được cấp mới tài khoản cho Công an tỉnh.

Ngay sau khi quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền (hợp nhất Sở TT&TT và Sở KH&CN) có hiệu lực, Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Sở KH&CN (sau khi hợp nhất) sẽ tiếp tục phối hợp, rà soát, bổ sung các loại hồ sơ, văn bản, dữ liệu… nếu có hướng dẫn tiếp theo của Bộ Công an, Bộ KH&CN hoặc phối hợp xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai sau khi bàn giao, tiếp nhận.

Được biết, hiện có 4 công chức, viên chức và lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ về an toàn thông tin mạng của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Qua trao đổi thì 4 công chức, viên chức, lao động hợp đồng nêu trên không có nguyện vọng để được xem xét, tuyển chọn vào lực lượng Công an và sẽ tiếp tục công tác tại Sở TT&TT để tham mưu công tác quản lý nhà nước, chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực chuyển đổi số và đảm bảo vận hành hoạt động Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.