Chuyển giao Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Thuận cho Công an tỉnh 27/02/2025 17:16

(PLO)- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh quản lý.

Chiều 27-2, Công an tỉnh Bình Thuận và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Lễ ký bàn giao Cơ sở cai nghiện ma túy sang ngành Công an.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB&XH sang Công an tỉnh và ký biên bản bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh).



Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ được phân công nhiệm vụ tại Cơ sở điều trị cai nghiện tỉnh tăng cường, siết chặt công tác quản lý đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong và ngoài khu vực cơ sở cai nghiện ma túy.

Trong đó tập trung rà soát, áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, không để xảy ra tình trạng tội phạm lợi dụng sơ hở để đưa ma túy vào cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo các hoạt động của cơ sở cai nghiện vận hành theo quy trình khép kín, không để ma túy thẩm lậu xâm nhập vào cơ sở.

Cơ sở cai nghiện ma túy được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Công an tỉnh quản lý.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tập trung đẩy mạnh hơn nữa cao điểm tổng rà soát phát hiện thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy người, quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Không để tình hình và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, không để lây lan người nghiện ma túy trong cộng đồng xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, triệt tận gốc các hành vì buôn bán, cung cấp ma túy, chặn đứng mọi nguồn tiếp cận.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm phát biểu giao nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành LĐ-TB&XH, bảo đảm việc chuyển giao không bị gián đoạn, sự kế thừa, phát huy hiệu quả tối đa những mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện…