Hướng dẫn mới về quyền hạn của điều tra viên công an cấp xã

(PLO)- Điều tra viên bố trí ở công an cấp xã do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh quản lý.

Ngày 27-2, Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn 11/HD-BCA-V03 thực hiện bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra và việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của công an cấp xã.

Theo đó, Hướng dẫn trên có 9 điều có hiệu lực từ ngày 1-3-2025, bao gồm bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh đối với Trưởng Công an cấp xã.

Trường hợp Trưởng Công an cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm điều tra viên thì bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) điều tra viên đối với Phó Trưởng Công an cấp xã phụ trách về công tác phòng, chống tội phạm.

Ngoài Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã có thể bổ nhiệm chức danh (hoặc bố trí) điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh đối với cán bộ thuộc Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm hoặc cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm và phòng, chống tội phạm ở công an cấp xã.

Quyền hạn của điều tra viên khi bố trí ở công an cấp xã: Thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh khi bảo đảm đủ các điều kiện sau:

Người bị tố giác có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng;

Về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

Sự việc đơn giản, chứng cứ rõ ràng;

Xảy ra trên địa bàn thuộc Công an cấp xã quản lý.

Thụ lý điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh đối với những trường hợp sau:

Vụ án hình sự được khởi tố từ tố giác, tin báo về tội phạm mà điều tra viên bố trí ở công an cấp xã được phân công thụ lý, giải quyết tại khoản 1 Điều này.

Vụ án hình sự bảo đảm đủ các điều kiện sau:

Đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội;

Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng;

Tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng;

Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng;

Xảy ra trên địa bàn thuộc công an cấp xã quản lý…

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh căn cứ trình độ, năng lực, số lượng vụ án, vụ việc điều tra viên bố trí ở công an cấp xã đang thụ lý, … để phân công điều tra viên bố trí ở công an cấp xã giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra vụ án hình sự đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh đối với tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định đến 15 năm tù.

Khi tiếp nhận tin về an ninh, trật tự, công an cấp xã phải đánh giá ngay nội dung thông tin tiếp nhận, đối với tố giác, tin báo về tội phạm thì thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn này.

Cụ thể, trường hợp khẩn cấp, cấp bách, cần ngăn chặn ngay tội phạm hoặc cần tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám xét hoặc trưng cầu giám định ngay thì công an cấp xã phải báo ngay đến đơn vị điều tra có thẩm quyền thuộc Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh bằng hình thức liên lạc nhanh nhất và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Biện pháp cấp bách tại hiện trường bao gồm: Ngăn chặn ngay hành vi phạm tội đang xảy ra hoặc có thể tiếp tục xảy ra; bắt người phạm tội quả tang hoặc truy bắt đối tượng thực hiện hành vi phạm tội theo dấu vết nóng; ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tang vật và những hậu quả khác có thể xảy ra; cứu tài sản; đánh dấu các vị trí khoanh vùng hiện trường và cấp cứu người bị nạn; xác định nhân thân người bị nạn, liên hệ, thông báo cho gia đình hoặc người thân của họ…