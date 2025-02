Công an tỉnh Long An công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự 28/02/2025 17:16

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Long An cho rằng đây là thời điểm phải phát huy cao độ phẩm chất của người Công an Nhân dân “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần đến”...

Ngày 28-2, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Quang cảnh buổi lễ công bố quyết định. Ảnh: CALA

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bỏ cấp trung gian, không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành, Công an tỉnh Long An đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an huyện, quận, thị xã, thành phố và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn công an). Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1-3.

Đồng thời, Công an tỉnh Long An đã công bố quyết định về việc điều động 67 cán bộ đến giữ các chức vụ lãnh đạo Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và điều động 37 cán bộ giữ chức vụ Trưởng Công an ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CALA

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy và chúc mừng các nhân sự được điều động, nhận nhiệm vụ mới trong đợt này.

Bộ Công an đã ban hành các quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã.

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp huyện được phân cấp cho Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã, đồng thời bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ mới chuyển giao từ các ngành khác. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng công an là rất to lớn với nhiều khó khăn, thách thức mới.

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định công tác cán bộ. Ảnh: CALA

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các nhân sự được phân công nhiệm vụ mới phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của người đứng đầu; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phản ứng linh hoạt trước yêu cầu nhiệm vụ mới; phải nhanh chóng tiếp cận công việc; phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định công tác cán bộ. Ảnh: CALA

Đây là thời điểm phải phát huy cao độ phẩm chất của người Công an Nhân dân “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần đến”, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn trong mọi tình huống.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các chiến sĩ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thích ứng nhanh, bảo đảm vận hành linh hoạt theo mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.