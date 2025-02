Thanh Hóa: Điều động, luân chuyển hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện 28/02/2025 18:11

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố quyết định điều động, luân chuyển hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an cấp huyện đến nhận công tác tại các đơn vị khác.

Chiều 28-2, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Công an Thanh Hóa có 8 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi; 32 Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện tự nguyện giữ chức vụ thấp hơn để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ theo mô hình tổ chức mới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định về nghỉ công tác trước hạn tuổi đối với 8 Trưởng Phòng, Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an cấp huyện đến nhận công tác tại Công an cấp xã và các Phòng thuộc Công an tỉnh, trong đó có nhiều lãnh đạo, chỉ huy đã tình nguyện đăng ký đến công tác tại những địa bàn khó khăn, vất vả hơn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể 26 đơn vị Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa từ ngày 1-3; công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác trước hạn tuổi đối với 8 Trưởng Phòng và Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp huyện.

Công bố quyết định điều động và bố trí 10 Phó Trưởng Công an cấp huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã; công bố quyết định điều động, luân chuyển công tác đối với hơn 2.300 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đến nhận công tác tại các đơn vị mới.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trao quyết định điều động và bố trí Phó Trưởng Công an cấp huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và đồng thuận cao của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị công an trong tỉnh trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Các đại biểu tại Lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển.

Thiếu tướng Trần Phú Hà nhấn mạnh công an cấp huyện là một cấp công an có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Việc không còn công an cấp huyện không có nghĩa là bỏ hoàn toàn, mà là một sự thay đổi cần thiết để phù hợp với bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh thành 2 cấp theo hướng “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng tiến độ.

Để bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khẩn trương tổ chức công bố các quyết định điều động đối với cán bộ, chiến sĩ bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện tình hình công tác.

Cấp ủy, lãnh đạo các phòng công an tỉnh khẩn trương họp phân công lại nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo đơn vị theo quy chế làm việc, nhất là đối với khối cơ quan điều tra phải khẩn trương đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT để chỉ đạo án.

Thiếu tướng Trần Phú Hà yêu cầu đối với hoạt động của công an cấp xã từ ngày 1-3, sau khi công an cấp huyện giải thể, công an cấp xã sẽ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của công an tỉnh và không còn đơn vị trực tiếp điều hành, hướng dẫn hỗ trợ như trước đây.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

"Công an cấp xã phải tích cực, chủ động trong công việc, nghiên cứu và hiểu sâu sắc các chức năng, nhiệm vụ của công an cấp xã để triển khai thực hiện ngay, tổ chức lực lượng phù hợp nhất thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới"- Thiếu tướng Trần Phú Hà yêu cầu.