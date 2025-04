Điểm nóng tố tụng: Lời sau cùng của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng 27/04/2025 07:00

Chiều 24-4, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và các bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến chính sách phát triển điện mặt trời kết thúc phần tranh luận. Do vụ án phức tạp, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, tuyên án vào sáng 29-4. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, xin được hưởng khoan hồng với nhiều lý do hoàn cảnh cá nhân khó khăn. Bị cáo Vượng thừa nhận có trách nhiệm khi tham mưu, soạn thảo chính sách dẫn đến sai phạm, gọi đây là “bài học cay đắng” trong 40 năm công tác.

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Đức Minh (28 tuổi, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mức án 1 năm 6 tháng tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Mức án phúc thẩm tăng 3 tháng so với án sơ thẩm trước đó.