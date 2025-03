Bình Dương quản lý 2 cơ sở cai nghiện ma tuý gần 2.600 người 04/03/2025 10:32

(PLO)- Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn thành việc tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy do ngành Lao động Thương binh và xã hội và thanh niên xung phong bàn giao.

Chiều 3-3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác đã đến Bình Dương kiểm tra kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp nhận các Cơ sở cai nghiện ma tuý; đồng thời khảo sát thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, Bình Dương).

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa dẫn đầu Đoàn công tác đã đến Bình Dương kiểm tra kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp nhận các Cơ sở cai nghiện ma tuý.

Tại buổi làm việc, Công an tỉnh Bình Dương đã báo cáo về tình hình tiếp nhận hai Cơ sở cai nghiện ma tuý, thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương và Cơ sở cai nghiện thanh niên xung phong (thuộc UBND TP HCM quản lý).

Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương phân công các đơn vị chức năng tiếp nhận, quản lý, vận hành, bảo vệ hai Cơ sở cai nghiện ma tuý, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, hiệu quả, không để xảy ra xáo trộn, mất ANTT ở trong và ngoài cơ sở.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Công an tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ phương án số 1 của Bộ Công an về tổ chức công tác điều tra hình sự, phòng, chống tội phạm ở công an địa phương khi không tổ chức công an cấp huyện.

Được biết, hai Cơ sở cai nghiện ma túy mà Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận có khoảng hơn 2600 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà Công an tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà Công an tỉnh Bình Dương.

Trung tướng Nguyễn Văn Long đề nghị, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về “tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Bảo đảm ANTT, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương khi không còn tổ chức Công an cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đi khảo sát thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy.

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã đến làm việc với Công an tỉnh Bình Phước để kiểm tra về việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Được biết, Công an tỉnh Bình Phước hoàn thành tiếp nhận quản lý 5 Cơ sở cai nghiện ma túy. Hiện nay, tất cả các cơ sở đều có con dấu và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3.