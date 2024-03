Chiều 4-3, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo một số Sở ngành đến thăm hỏi các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Tại đây, người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp, tập trung khắc phục hậu quả sau vụ 191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện tỉnh. Đồng thời, đề ra giải pháp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là phòng ở của học viên.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo một số sở, ngành đến thăm hỏi, động viên các học viên tại cơ sở cai nghiện tỉnh. Ảnh: DIỄM HẰNG

Ông Lâu cũng yêu cầu Công an Sóc Trăng nhanh chóng chỉ đạo Công an TP Sóc Trăng phối hợp cùng các cơ quan liên quan và gia đình 40 học viên còn chưa tìm được, từ đó, sớm đưa các học viên trở lại cơ sở cai nghiện.

Riêng đối với 151 học viên đã trở lại cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu lực lượng chức năng xác định rõ các học viên trở lại cơ sở bằng đường nào. Là do công an bắt giữ, gia đình vận động, do địa phương phát hiện hay các học viên tự trở lại cơ sở.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đến thăm hỏi, kiểm tra đời sống, sinh hoạt và nắm bắt tâm lý động viên các học viên tập trung cai nghiện tốt để sớm trở về nhà, hòa nhập cộng đồng.

Như đã thông tin, ngày 24-2, một số đối tượng ở Cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng đã đánh gây thương tích cho bốn học viên. Nguyên nhân là do những đối tượng này nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý việc các đối tượng này sử dụng ma túy trong phòng.

Nhận được tin báo, Công an TP Sóc Trăng đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan mời 45 học viên lên làm việc. Trong quá trình làm việc, chiều 24-2, một số học viên đã kích động nhiều người khác chống đối lực lượng Công an. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, có 191 học viên trốn trại.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy, đưa 141 học viên trở lại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, hiện đang tiếp tục truy tìm, vận động 40 học viên còn lại. Ảnh: VĂN ĐỨC

Sau thời gian tìm kiếm, đến nay, lực lượng chức năng đã đưa 141 học viên trở lại Cơ sở, đang tiếp tục truy tìm, vận động 40 học viên còn lại.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng đã khởi tố vụ án để điều tra bốn hành vi, gồm: cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ; hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 2-3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về vụ học viên cai nghiện ma túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích và bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Sóc Trăng khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết và phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cạnh đó, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết hiện Cơ sở có quy mô từ 250-300 học viên. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ 191 học viên bỏ trốn, tại cơ sở có khoảng 460 học viên, quá tải so với quy định. Ngoài ra, Cơ sở hiện có 57 cán bộ, người lao động, như vậy, so với quy định còn thiếu khoảng 24 người.

