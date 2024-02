Vụ học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện: Không nắm bắt được tâm lý học viên

Bộ LĐ-TB&XH vừa báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về vụ việc học viên đang cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, xảy ra ngày 25-2.

Học viên bị kích động

Sự việc nghiêm trọng đến mức Bộ LĐ-TB&XH phải cử đoàn công tác vào Sóc Trăng, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý.

Đánh giá đến lúc này cho thấy sự việc bắt đầu từ việc một số học viên ở các phòng 01E, 03F, 04D thuộc khu lớn cơ sở cai nghiện ma túy nghi ngờ học viên khác báo cáo cán bộ quản lý về hiện tượng xuất hiện ma túy và sử dụng ma túy ngay trong cơ sở cai nghiện. Khoảng 10 giờ, ngày 23-2, và 8 giờ ngày 24-2, các đối tượng bị tố cáo đã đánh gây thương tích cho bốn học viên mà họ nghi ngờ đã báo cáo cán bộ quản lý.

Phát hiện vụ việc, trong ngày 24-2, cơ sở cai nghiện đã báo cáo Sở LĐ-TB&XH, Công an thành phố Sóc Trăng làm việc với 45 học viên có liên quan.

Trong quá trình này, đến 16 giờ 30 cùng ngày, một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, tổng cộng 191 học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Quá trình ngăn chặn học viên bỏ trốn, ba cảnh sát cơ động đã bị thương.

Sở LĐ-TB&XH cùng Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng truy tìm đồng thời đề nghị các gia đình có con em bỏ trốn vận động, đưa số học viên này tự giác trở lại cơ sở cai nghiện. Đến hết ngày 26-2, đã đưa được 118 người trở lại cơ sở cai nghiện ma túy cũng như trụ sở công an địa phương để quản lý.

Lực lượng chức năng tiến hành truy tìm, vận động học viên trốn trại quay lại cơ sở cai nghiện. Ảnh: PLO.VN

Nhiều bất cập ở cơ sở cai nghiện

Bộ LĐ-TB&XH nhận định sự việc trên có nguyên nhân từ những hạn chế trong công tác quản lý, chữa trị, giáo dục, nắm bắt tâm lý của học viên cai nghiện. Mặt khác còn do cơ sở cai nghiện xuống cấp, quá tải (bình quân 10-15/người/phòng diện tích 30m2), trong lúc nhân lực tại cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng lại mỏng, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Cơ sở này mới có 57 viên chức, người lao động, thiếu 24 người so với quy định. Do tính chất đặc thù của công việc, nên số nhân lực này thường xuyên phải trực, làm việc nhiều thời gian hơn so với quy định. Chính sách, chế độ đãi ngộ lại hạn chế, dẫn đến căng thẳng cho viên chức, người lao động.

Trong khi đó, người nghiện cai nghiện phần lớn có trình độ hạn chế, gần 40% có tiền án, tiền sự và khoảng 25% nhiễm HIV, lao, viêm gan A, B… Nhiều học viên bất hợp tác, thường xuyên có hành vi chống đối.

Từ sự việc đã xảy ra, Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo chính quyền tỉnh Sóc Trăng tổ chức rà soát tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân sự phục vụ tại cơ sở cai nghiện, có giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tối thiểu để thực hiện công tác cai nghiện ma túy.

Thêm vào đó, cần sớm ổn định tâm lý, tinh thần làm việc của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa phương cũng cần chỉ đạo cơ sở cai nghiện rà soát nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chữa trị người cai nghiện ma túy. Song song đó, tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giáo dục cho học viên đang cai nghiện ma túy nắm rõ nội quy, quy chế, các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy để học viên biết được quyền và trách nhiệm của bản thân, yên tâm, hợp tác trong quá trình cai nghiện.

Đưa những người đang bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện Thường trực Tỉnh ủy sóc Trăng đã chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng phối hợp với cơ sở cai nghiện truy tìm, đưa số đối tượng còn bỏ trốn trở lại cơ sở cai nghiện. Nắm diễn biến tình hình vụ việc, tiếp tục điều tra làm rõ thêm nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra việc học viên bỏ trốn. UBND tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ thành lập đoàn công tác liên ngành để khảo sát toàn diện về bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, việc trang bị cơ sở vật chất, việc thực hiện chế độ, chính sách... tại cơ sở cai nghiện. Trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

