'Mr Lee' Trương Thanh Tịnh bị bắt vì nói xấu thẩm mỹ viện người khác 18/01/2025 18:02

(PLO)- Trương Thanh Tịnh (tức "Mr Lee") sử dụng mạng xã hội nói sai sự thật về cơ sở thẩm mỹ viện của người khác, bị Công an TP Thủ Đức, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngày 18-1, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh (35 tuổi, được nhiều người biết đến với tên gọi “Mr Lee” - bác sĩ thẩm mỹ tay ngang) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tịnh bị bắt vì lên mạng xã hội nói không đúng sự thật về cơ sở thẩm mỹ viện của người khác.

Theo điều tra, Tịnh đã sử dụng các mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok) đăng nhiều bài viết, phát trực tiếp có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà LTHN (39 tuổi).

Trong đó có thông tin không đúng sự thật về hoạt động của cơ sở thẩm mỹ do bà N làm chủ...

Sau đó, bà N có đơn tố giác Tịnh lên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM.

Clip công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Tịnh.

Công an xác định Tịnh đã đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật và đã xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại cơ quan công an, Tịnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.