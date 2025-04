Nữ hiệu trưởng trường mầm non trình báo vì bị ghép ảnh nhạy cảm tống tiền 04/04/2025 17:56

(PLO)- Một nữ hiệu trưởng trường mầm non ở Đắk Lắk đã trình báo công an vì bị người lạ ghép ảnh nhạy cảm, tống tiền.

Ngày 4-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, đã tiếp nhận đơn thư của một nữ hiệu trưởng trường mầm non trên địa bàn, phản ánh việc bà bị người lạ ghép ảnh nhạy cảm, tống tiền, bôi nhọ uy tín cá nhân trên mạng xã hội.

Bà D bị kẻ xấu tống tiền 300 triệu đồng. Ảnh: C.A

Theo nội dung đơn trình báo của bà D (tên nhân vật đã thay đổi), khoảng 12 giờ ngày 18-3, bà nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook NĐM và trao đổi về việc mua bán đất.

Đến ngày 19-3, tài khoản Facebook NĐM nhắn cho bà địa chỉ nhà cần bán tại TP.HCM. Sau khi hai bên thỏa thuận mua bán, tài khoản Facebook NĐM dặn bà kết bạn qua ứng dụng Zalo có tên “Mặt Trời” để gửi vị trí bán nhà.

Vì tin tưởng, bà D đồng ý kết bạn và nhắn tin qua lại bình thường về việc mua bán nhà. Ngày 24-3, tài khoản “Mặt Trời” gửi cho bà D một đường link và bảo bà đăng nhập tài khoản, mật khẩu vào. Nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo, bà D không đồng ý.

Sau đó, tài khoản Zalo “Mặt Trời” thách thức, doạ bà D nếu không nghe đừng trách. Lúc này, bà D biết đang gặp kẻ xấu nên báo tin cho chồng mình để được hỗ trợ.

Vẫn theo đơn, về sau tài khoản Zalo “Mặt Trời” liên tục nhắn tin, bắt bà phải chuyển 300 triệu đồng. Vì lo sợ, bà D xoá bạn bè trên nền tảng Zalo và huỷ kết bạn Facebook với người lạ.

Tuy nhiên, tài khoản Facebook NĐM và tài khoản Zalo “Mặt trời” vẫn tiến hành bịa đặt, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm gửi cho con dâu của bà D và một số trang mạng xã hội.

Theo bà D, thời gian qua bà rất hoảng loạn và mất bình tĩnh vì thấy quá nhiều tin nhắn, bài đăng không chính xác ảnh hưởng đến cá nhân đời tư và công việc của bà.

Vì vậy, bà trình báo để công an vào cuộc xác minh, làm rõ, có biện pháp xử lý các hành vi lừa đảo, xúc phạm danh dự nhân phẩm trên mạng xã hội.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận sau khi tiếp nhận đơn của bà D, đơn vị đã hồi phục các tin nhắn liên quan.

Qua đó, xác định rõ, đối tượng sử dụng tài khoản ảo, lợi dụng việc bà D có nhu cầu mua bán đất để nhắn tin qua lại, thu thập thông tin cá nhân.

Khi đã thu thập được nhiều thông tin của bà D, đối tượng đã nhắn tin, tống tiền, đòi 300 triệu đồng.

“Chúng tôi xác minh, xác định bà D có nhu cầu mua bán đất và bị kẻ xấu lợi dụng, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm nhằm tống tiền. Qua xác minh cũng xác định rõ bà D và đối tượng không liên quan gì chuyện tình cảm”, lãnh đạo này nói.

Vẫn theo lãnh đạo Phòng PA05, hiện thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền xảy ra rất phổ biến, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý bị hại.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp và hầu như đều nhắm đến những người có kinh tế khá giả để làm quen, dẫn dụ và khai thác thông tin cá nhân của họ.

Lãnh đạo Phòng PA05, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, khi gặp đối tượng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền, người dân nên bình tĩnh để trình báo cơ quan chức năng, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link, không điền thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng vào các đường link mà người lạ gửi.