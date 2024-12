Công an TP.HCM cảnh báo tội phạm cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo 10/12/2024 16:06

(PLO)- Để tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn cắt ghép hình ảnh để lừa đảo, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân một số việc cần làm.

Ngày 10-12, Công an TP.HCM phát đi cảnh báo tới người dân về thủ đoạn cắt ghép hình ảnh cá nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ các clip có nội dung nhạy cảm, tống tiền, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định và bị chiếm đoạt.

Theo Công an TP.HCM, hồi tháng 7-2024, công an đã phát đi thông báo người dân cảnh giác với thủ đoạn này. Tuy nhiên, mới đây, Công an TP.HCM tiếp tục nhận tin báo về thủ đoạn thủ đoạn nói trên, các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, tống tiền nhằm vào những người có địa vị xã hội, điều kiện kinh tế.

Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm rồi đe dọa, tống tiền, lừa đảo người dân. Ảnh: CA

Để tránh trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân một số nội dung như sau:

1. Theo dõi thông tin: Nâng cao cảnh giác, thường xuyên quan tâm, theo dõi, cập nhật nội dung tuyên truyền từ các trang chính thống về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo.

2. Bảo mật thông tin: Cần chú ý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động trên môi trường mạng (không chia sẻ thông tin cá nhân, hình thẻ căn cước, bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe hoặc các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân của mình và người khác lên mạng xã hội…). Tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn (link) website “lạ”, không rõ nguồn gốc (có thể được gửi kèm trong tin nhắn hoặc email); chỉ cài đặt các ứng dụng trực tuyến từ nguồn chính thức của hệ điều hành điện thoại (như: Appstore của IOS hay CH Play của Android).

Luôn ý thức bảo vệ tài khoản mạng xã hội, tài khoản cá nhân, địa chỉ cơ quan, nơi ở, nơi làm việc… đặc biệt là những hình ảnh nhạy cảm có thể bị lợi dụng để cắt ghép.

3. Xác thực thông tin: Khi gặp tình huống nhận được yêu cầu thực hiện các hoạt động liên quan các loại tài khoản hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản và yêu cầu chuyển khoản… hoặc khi thực hiện các giao dịch qua điện thoại thì phải hết sức cảnh giác, lưu ý kiểm tra kỹ tất cả các thông tin liên quan hoặc tham khảo ý kiến người thân, bạn bè... trước khi thực hiện việc giao dịch. Luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin trước khi chia sẻ hoặc tương tác. Luôn cẩn trọng khi tiếp nhận thư từ, các cuộc gọi, tin nhắn nguồn gốc không rõ ràng.

4. Báo cáo thông tin: Nếu bị lừa đảo hoặc nghi vấn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trình báo, cung cấp thông tin đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.