Vừa xuống sân bay Đà Nẵng thì bị bắt sau 14 năm trốn truy nã 16/04/2025 15:54

(PLO)- Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ bị can truy nã Hoàng Văn Duyên khi vừa nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam sau 14 năm trốn truy nã.

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ bị can truy nã Hoàng Văn Duyên (52 tuổi, thường trú tỉnh Quảng Bình) khi vừa nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam.

Theo hồ sơ, Hoàng Văn Duyên đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ năm 1995, sau khi đến Hàn Quốc, Duyên đã bỏ trốn sống bất hợp pháp.

Hoàng Văn Duyên bị bắt giữ khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam sau 14 trốn truy nã. Ảnh: CA.

Đến năm 2011, Hoàng Văn Duyên đã cấu kết với Tô Thị Bạch Mai (quốc tịch Hàn Quốc) làm hồ sơ, giấy tờ giả cho hai người khác xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc với giá 10.000USD/người. Khi hai người này chuẩn bị xuất cảnh thì bị cơ quan An ninh điều tra phát hiện bắt giữ.

Duyên bỏ trốn nên bị Cơ quan An ninh điều tra truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Duyên để xử lý theo quy định pháp luật.