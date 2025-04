1 Đại úy Công an tỉnh Hậu Giang hy sinh khi làm nhiệm vụ 15/04/2025 23:01

(PLO)- Hai đối tượng sử dụng ghe cào có kết nối nguồn điện để đánh bắt thủy sản trái phép khi bỏ chạy đã đâm vào phương tiện của lực lượng Công an khiến một đại uý rơi xuống sông mất tích.

Tối 15-4, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý hai người sử dụng ghe cào điện đánh bắt thủy sản trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Tường. Đó là Lâm Quốc Khánh (30 tuổi) và Trần Thanh Ái (22 tuổi, cùng trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến viếng Đại úy Nguyễn Văn Kha hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CAHG

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến viếng Đại úy Nguyễn Văn Kha. Ảnh: CAHG

Thông tin ban đầu, tối 14-4, Công an xã Vĩnh Tường nhận được tin báo của người dân về việc có người sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép trên tuyến kênh Xáng Nàng Mau đoạn đi qua địa bàn xã. Ngay lập tức, Công an xã Vĩnh Tường đã chia làm hai tổ, sử dụng vỏ lãi tuần tra trên sông.

Khoảng 30 phút sau, tổ của Đại úy Nguyễn Văn Kha và hai thành viên của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát hiện Khánh và Ái đang sử dụng ghe cào có kết nối nguồn điện để đánh bắt thủy sản trái phép, nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, Khánh và Ái không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ, không ngắt nguồn điện mà còn tăng ga bỏ chạy, đâm vào phương tiện của lực lượng Công an làm Đại úy Kha rơi xuống sông mất tích.

Nhận được tin báo, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thăm hỏi, động viên, chia buồn và trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình Đại úy Nguyễn Văn Kha. Ảnh: CAHG

Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang ghi sổ tang Đại úy Nguyễn Văn Kha. Ảnh: CAHG

Hơn một tiếng đồng hồ sau, thi thể của Đại úy Kha được tìm thấy. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định Đại úy Kha bị điện giật dẫn đến hy sinh. Công an tỉnh Hậu Giang và Công an xã Vĩnh Tường đã phối hợp cùng gia đình tổ chức hậu sự cho Đại úy Kha.

Cũng trong ngày 15-4, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh đến viếng Đại úy Kha. Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình Đại úy Kha.

Cạnh đó, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Huỳnh Việt Hòa đã trao hỗ trợ cho gia đình Đại úy Kha 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã báo cáo và thực hiện các thủ tục gửi Bộ Công an để thực hiện chế độ chính sách đối với Đại úy Kha.