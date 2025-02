Công an tỉnh Hậu Giang chuẩn bị tốt nhất để tiếp nhận 4 nhiệm vụ từ các sở 25/02/2025 20:18

Ngày 25-2, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đơn vị đã chuẩn bị tốt nhất mọi công tác để tiếp nhận các nhiệm vụ từ các sở.

Cụ thể, thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp nhận 4 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang khảo sát thực tế tại Trung tâm cai nghiện ma túy TP Cần Thơ đóng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CAHG

Cụ thể, tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT tỉnh Hậu Giang; tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang; tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở TT&TT tỉnh Hậu Giang. Công an tỉnh Hậu Giang cũng tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và nhận bàn giao Trung tâm cai nghiện ma túy TP Cần Thơ (đóng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp) từ Sở LĐ-TB&XH TP.

Để công tác tiếp nhận bảo đảm kịp thời, mọi hoạt động được diễn ra liên tục, không ngắt quãng, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp, Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị.

Theo đó, các đơn vị thuộc công an tỉnh đã liên hệ, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, cử cán bộ nghiên cứu, tập huấn, học tập chuyển giao nhiệm vụ để chuẩn bị tốt nhất công tác tiếp nhận.

Trong đó, đối với nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Công an tỉnh Hậu Giang giao Phòng CSGT chủ trì thực hiện. Công an tỉnh cũng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho lực lượng CSGT. Đồng thời, cử cán bộ khảo sát thực tế, tiếp cận công việc tại các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh.

Đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung về xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ.

Cùng đó, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp và bổ sung, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT khảo sát tại Trung tâm sát hạch lái xe TP Vị Thanh. Ảnh: CAHG

Cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp. Ảnh: CAHG

Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã cử cán bộ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn, chuyển giao nhiệm vụ. Tại đây, người dân đã được cán bộ công an tỉnh hướng dẫn điền các thông tin có liên quan, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và trực tiếp thao tác trên máy tính để hoàn thành các thủ tục, quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân dưới sự hướng dẫn của cán bộ Sở Tư pháp.

Đối với nhiệm vụ về an toàn, an ninh thông tin mạng, Công an tỉnh Hậu Giang đã giao các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ đánh giá, xác định chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc liên quan.

Cạnh đó, phối hợp tiếp nhận hiện trạng trang thiết bị, cơ sở sở vật chất, hồ sơ, giải pháp phục vụ công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng để chủ động hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với việc tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma tuý và Trung tâm cai nghiện ma túy TP Cần Thơ đóng trên địa bàn tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phối hợp với UBND TP Cần Thơ và các đơn vị có liên quan trong công tác tiếp nhận, bàn giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã trực tiếp làm việc với Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ và Trung tâm cai nghiện ma túy TP để chuẩn bị cho việc bàn giao trung tâm cai nghiện ma túy về Công an tỉnh Hậu Giang tiếp nhận, quản lý.