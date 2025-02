18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hậu Giang tinh gọn còn 12 cơ quan 19/02/2025 18:55

Chiều 19-2, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 6 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Cụ thể, thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở KH&ĐT và Sở Tài chính, tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ của Sở KH&ĐT và Sở Tài chính trước khi hợp nhất.

Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở GTVT. Ảnh: CHÂU ANH

Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở GTVT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng và Sở GTVT trước khi hợp nhất. Đồng thời, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT sang Công an tỉnh.

Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở NN&PTNT và Sở TN&MT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở NN&PTNT và Sở TN&MT trước khi hợp nhất. Đồng thời, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Sở LĐ-TB&XH.

Thành lập Sở KH&CN trên cơ sở hợp nhất Sở KH&CN và Sở TT&TT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở KH&CN và Sở TT&TT trước khi hợp nhất. Đồng thời, chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở TT&TT sang Sở VH-TT&DL. Cạnh đó, chuyển nhiệm vụ lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở TT&TT sang Công an tỉnh.

Thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở LĐ-TB&XH, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ hiện nay và chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, việc làm, người có công, an toàn, vệ sinh lao động, BHXH, bình đẳng giới từ Sở LĐ-TB&XH. Đồng thời, chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở LĐ-TB&XH sang Sở GD&ĐT.

Tổ chức lại Sở GD&ĐT trên cơ sở tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: CHÂU ANH

Cạnh đó, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, quản lý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em từ Sở LĐ-TB&XH sang Sở Y tế. Mặt khác, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về giảm nghèo từ Sở LĐ-TB&XH sang Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở LĐ-TB&XH sang Công an tỉnh. Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về dân tộc từ Ban Dân tộc tỉnh.

Tổ chức lại Sở Y tế trên cơ sở tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, quản lý sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em từ Sở LĐ-TB&XH. Đồng thời, chuyển chức năng chỉ đạo, quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngoài ra, chuyển nguyên trạng Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, TP trực thuộc Sở Y tế thành trực thuộc UBND các huyện, thị xã, TP quản lý.

Tổ chức lại Sở GD&ĐT trên cơ sở tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở LĐ-TB&XH. Tổ chức lại Sở VH-TT&DL trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở TT&TT. Tổ chức lại Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp sang Công an tỉnh.

“Đối với 3 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương và Thanh tra tỉnh tạm thời vẫn duy trì và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị phù hợp với các chủ trương mới ban hành của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương” - Nghị quyết của HĐND tỉnh Hậu Giang nêu.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: CAO OANH

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp lần thứ 25 HĐND tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương.

Cạnh đó, quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ông Đồng Văn Thanh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp phải hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn, bỏ sót công việc, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực… Đặc biệt, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức và xã hội.