Cựu nhân viên ngân hàng bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt 16/04/2025 16:40

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo nhiều người bị truy nã đặc biệt, khi đang lẩn trốn ở TP Đà Nẵng.

Ngày 16-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt bị can truy nã đặc biệt Trần Trung Hiền (42 tuổi, ngụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Hiền bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị truy nã theo quyết định truy nã đặc biệt ngày 8-3-2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo, bị truy nã đặc biệt. Ảnh: CA

Kết quả điều tra, năm 2021, Hiền là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Hội An, được giao làm thủ tục hồ sơ vay vốn kinh doanh cho một người dân trên địa bàn với hạn mức 2,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, thời điểm đó người vay chỉ yêu cầu giải ngân 1,71 tỉ, số còn lại 790 triệu đồng chưa giải ngân.

Năm 2023, Hiền nợ nhiều nơi nên đã gọi điện cho người vay nói dối sắp đến ngân hàng giảm lãi suất vay và hướng dẫn các thủ tục liên quan để người vay làm hồ sơ giải ngân số tiền còn lại.

Hiền hướng dẫn người vay nhờ một người khác đứng tên để hợp thức hóa hồ sơ và nhận tiền giải ngân qua số tài khoản khác của người này.

Sau khi ngân hàng giải ngân, Hiền đã chiếm đoạt số tiền này để trả nợ.

Với thủ đoạn trên, Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác, sau đó bỏ trốn.

Đến chiều 15-4, Hiền bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.