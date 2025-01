Chủ nhóm Zalo 'Ong tìm mật' bị phạt vì đăng tin báo chốt CSGT 18/01/2025 11:58

(PLO)- Nhóm Zalo “Ong tìm mật” đăng thông tin về các chốt Cảnh sát giao thông (CSGT), bị công an xử phạt hành chính.

Ngày 18-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Quế Phong đã làm việc và xử phạt hành chính LTT (27 tuổi, trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong) số tiền 5 triệu đồng.

Công an làm việc với LTT.

Cuối năm 2024, nhóm Zalo “Ong tìm mật” đăng thông tin chốt CSGT. Mục đích thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn huyện, để những người tham gia giao thông có vi phạm biết, né tránh.

Công an huyện Quế Phong đã vào cuộc, xác định T là người tham gia lập và đăng tải thông tin trên nhóm Zalo "Ong tìm mật”.

T khai nhận mục đích tham gia và duy trì các hoạt động của nhóm là để báo chốt, trao đổi thông tin về các tuyến đường, địa điểm có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, nhằm trốn tránh việc bị xử lý vi phạm.

Công an xác định T đã có hành vi vi phạm về “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”, theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP; nên đã phạt 5 triệu đồng.

Hiện nhóm “Ong tìm mật” đã bị vô hiệu hóa trên Zalo.

Trước đó, ngày 14-1, Công an huyện Quế Phong đã lập biên bản nhắc nhở đối với HVS (33 tuổi, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong).

Công an làm việc và nhắc nhở anh HVS.

Công an cũng vô hiệu hóa nhóm Messenger "Quế Phong Thương” do S làm quản trị viên.

Đầu năm 2024, S lập ra nhóm "Quế Phong Thương” với mục đích trao đổi thông tin buôn bán.

Từ khoảng tháng 7-2024 đến tháng 12-2024, một số thành viên trong nhóm thường xuyên nhắn tin trao đổi thông tin liên quan đến các địa điểm, tuyến đường có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

S giữ vai trò quản trị viên nhóm, nhưng do chưa có hành vi nhắn tin, trao đổi thông tin có nội dung vi phạm nên công an chỉ nhắc nhở và không xử phạt.