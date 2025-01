Bắt nhóm ‘vỡ nợ làm liều’, xịt hơi cay cướp tài sản dịp giáp Tết 28/01/2025 19:02

Ngày 28-1 (tức 29 tháng Chạp), Công an quận 12, TP.HCM, cho hay vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh, Công an TP.HCM; Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ bốn thanh niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Những người này gồm Trần Quốc Việt (ngụ Bình Thuận), Trần Duy Thiện Tân (ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Trần Thanh Phương (ngụ Bình Dương) và Nguyễn Ngọc Thiện (tuổi từ 21 đến 30, ngụ TP Huế).

Trước đó, anh PTP (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang cho khách kiểm tra điện thoại để giao dịch mua bán thì bị một nam thanh niên từ phía sau tiếp cận, xịt hơi cay vào mặt.

Tân, Thiện, Phương và Việt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Khi nạn nhân mất phương hướng, nhóm cướp đạp xe và lấy đi chiếc điện thoại rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 12 nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét, bắt giữ nhóm cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an lấy lời khai với Phương để điều tra. Ảnh: CA

Theo đó, các thành viên trong nhóm lên mạng, vào hội “Vỡ nợ làm liều” rồi quen biết với nhau và rủ rê cướp tài sản.

Nhóm này tìm kiếm các bài đăng có nội dung bán tài sản như điện thoại, xe máy… rồi liên lạc hẹn gặp người bán tại địa điểm chuẩn bị trước.

Khi nạn nhân đến giao hàng, các thành viên phân công vai trò cụ thể như người tiếp cận đóng vai là khách hàng làm cho bị hại không có đề phòng, những người còn lại sẽ sử dụng bình xịt hơi cay tấn công bị hại rồi nhanh chóng chiếm đoạt tài sản…

Công an cũng trao trả lại tài sản cho nạn nhân. Ảnh: CA

Sau khi tẩu thoát, nhóm này sẽ vứt bỏ SIM, xóa hết các nội dung trò chuyện, thỏa thuận và lẩn trốn ở các nơi khác nhau.

Công an quận 12 đang phối hợp với PC02 và công an các địa phương củng cố chứng cứ, mở rộng vụ án, truy xét những người liên quan.

Công an TP.HCM cũng phát đi cảnh báo với người dân nâng cao ý thức cảnh giác, cẩn trọng trong thực hiện các giao dịch mua bán thông qua không gian mạng, chú ý chọn địa điểm giao dịch là nơi đông người như quán cà phê… và không đi một mình.