Người dân mọi miền rộn ràng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

+ Tại Nghệ An: Từ chiều tối, người dân các huyện bắt đầu tập trung tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) check-in và chuẩn bị xem các chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa.

Ảnh: ĐẮC LAM

Rất đông du khách, người dân đến ngắm và chụp ảnh linh vật rắn bên đường Hồ Tùng Mậu, cạnh Quảng Trường Hồ Chí Minh. Linh vật rắn ở Nghệ An có chiều cao 4,4 m, chiều rộng khoảng 4 m được rất nhiều người dân Nghệ An thích thú, chụp ảnh.

+ Tại Quảng Nam: Rất đông người dân ở TP Tam Kỳ xúng xính áo váy du xuân, check-in công trình hoa xuân Quảng trường 24-3.

Ảnh: THANH NHẬT

Tối nay, tại Quảng trường 24-3 sẽ diễn ra đêm countdown quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Cuối chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa chào năm mới Ất Tỵ 2025, dự kiến kéo dài khoảng 15 phút.

Ảnh: THANH NHẬT

+ Tại Quảng Ngãi: Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào Xuân Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra tại các địa điểm bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự đêm giao thừa tại Quảng trường 8 tháng 10 và khu vực trận địa bắn.

Đại tá Võ Văn Dương ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn đêm giao thừa của Công an thị xã Đức Phổ.