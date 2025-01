7 điểm bắn pháo hoa ở Long An đã sẳn sàng cho đêm giao thừa 28/01/2025 15:09

(PLO)-7 điểm sẽ tổ chức trận địa bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh Long An đã sắp được hoàn tất cho buổi bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Sáng 28-1 (29 Tết), ghi nhận tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh Long An, mọi công tác chuẩn bị trận địa bắn pháo hoa tầm thấp đã hoàn tất.

Lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa pháo hoa chào đón năm mới 2025.

Công tác chuẩn bị trận địa bắn pháo hoa tại huyện Cần Giuộc đã hoàn tất. Ảnh: TP

UBND tỉnh Long An tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 đảm bảo trang trọng, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tạo được ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

Trận địa bắn pháo hoa tại huyện Bến Lức đã được lực lượng chức năng chuẩn bị sẳn sàng. Ảnh:HĐ

Đặc biệt, trong chuỗi 16 hoạt động có chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tầm thấp, thời lượng bắn 15 phút từ lúc 0h đến 0h15 phút (29-1) tại huyện Đức Hòa, Tân Thạnh, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Thị xã Kiến Tường và TP Tân An.

Cụ thể tại TP.Tân An địa điểm bắn pháo hoa tại Quảng trường TP. Tân An thuộc khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, phường 6 và được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Long An.

Công tác chuẩn bị điểm bắn pháo hoa tại TP Tân An đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: LQ

Tại thị xã Kiến Tường, địa điểm bắn pháo hoa là tại sân vận động thị xã, ở khu phố 4, phường 2.

Huyện Đức Hòa địa điểm tại sân vận động huyện, ở khu B, thị trấn Hậu Nghĩa.

Huyện Bến Lức, địa điểm tại tại Khu đô thị Waterpoint Nam Long, Ấp 2, xã An Thạnh.

Huyện Cần Đước tại Khu dân cư JDRAGON thuộc khu phố 1A, thị trấn Cần Đước.

Huyện Cần Giuộc tại Khu dân cư Tân Phú Thịnh, khu phố Phước Thuận, thị trấn Cần Giuộc.

Huyện Tân Thạnh địa điểm tại khu bờ kè kênh Dương Văn Dương, khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, trước trụ sở Huyện ủy.

Chương trình trực tiếp của Đài PTTH Long An chào đón giao thừa. Ảnh: LA34

Bên cạnh đó, trước lúc diễn ra trận địa bắn pháo hoa, Đài PTTH Long An tổ chức trực tiếp chương trình văn nghệ “ Mừng Đảng Quang vinh, mừng xuân Ất Tỵ 2025”.

7 trận địa bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh Long An đã sẳn sàng cho đêm đón giao thừa tối nay. Ảnh: CTV

Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Long An, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, cổ vũ động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.