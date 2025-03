Bộ Công an hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong tháng 2-2025 06/03/2025 18:10

Ngày 6-3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì Hội nghị giao ban của Bộ tháng 2-2025; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và đánh giá kết quả triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương.

Hoàn thành việc tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới từ các bộ ngành

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, Bộ Công an đã hoàn thành việc tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới từ các bộ ngành; triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; giảm 1 đơn vị cấp Cục; 7 đơn vị cấp phòng; 694 đơn vị Công an cấp huyện; 5.961 đội thuộc Công an cấp huyện.

Bộ Công an đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Trình Bộ Chính trị đề án Xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc; Thực hiện quyết liệt chủ trương chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh CA

Về kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và quản lý nhà nước về trật tự xã hội, lực lượng Công an đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế; bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thực hiện đồng thời 3 cao điểm về phòng, chống tội phạm, cao điểm về ma tuý và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, qua đó tạo chuyển biến rất tích cực về an ninh, trật tự; tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu, kết quả đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu, “tín dụng đen”, vũ khí, vật liệu nổ và cờ bạc đạt hiệu quả cao.

Điều tra khám phá 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; đấu tranh hiệu quả, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao lừa đảo trên không gian mạng. Bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện 2 cao điểm về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

Tăng cường các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ Công an địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua.

Về công tác trọng tâm trong tháng 3-2025, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, vận hành, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy mới – đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong đó, tập trung hoàn thành bố trí cán bộ tại Công an cấp tỉnh và cấp xã…

Tăng cường theo dõi, hướng dẫn giữa Cục nghiệp vụ với Công an cấp tỉnh và giữa Công an cấp tỉnh với cấp xã trong triển khai các mặt công tác.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh CA

Bộ trưởng Bộ Công an cũng chỉ đạo các Cục nghiệp vụ chủ trì tiếp nhận các nhiệm vụ mới khẩn trương rà soát công tác mới tiếp nhận, chủ động hoặc đề xuất cải cách tối đa thủ tục hành chính, tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cao nhất phục vụ nhân dân…

Đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch của Bộ về thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các Cục nghiệp vụ Cảnh sát tăng cường các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ Công an địa phương giải quyết các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng… và nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc khi hoạt động theo mô hình Cơ quan CSĐT mới để kịp thời tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục…