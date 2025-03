Bộ Công an thông tin về nhiệm vụ của công an xã sau khi bỏ công an cấp huyện 05/03/2025 17:17

(PLO)- Công an xã đủ điều kiện có thể thực hiện một số thủ tục hành chính mà trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của công an huyện như đăng ký xe ô tô, xe máy; cấp mới, đổi, cấp lại căn cước...

Chiều 5-3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc sau tinh gọn, công an tại các xã, phường có chức năng, nhiệm vụ gì mới? Người dân có thể thực hiện các dịch vụ gì ở công an an xã, phường?

Trả lời, Người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết thực hiện Nghị định 02 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, từ ngày 1-3-2025 ngành Công an tiếp nhận thêm năm nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành.

Cùng với đó, mô hình tổ chức công an địa phương giảm từ 3 cấp xuống còn 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã). Khi không tổ chức công an cấp huyện thì chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được điều chỉnh giao cho công an cấp tỉnh và công an cấp xã.

Người phát ngôn Bộ Công an - Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin về nhiệm vụ của công an cấp xã sau khi bỏ công an cấp huyện. Ảnh: X.Đ

Ông Tuyên cho biết ngày 25-2, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an xã, phường, thị trấn. Trong đó, công an cấp xã có một số chức năng, nhiệm vụ mới so với trước đây.

Cụ thể, tham mưu với giám đốc công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (trước đây là tham mưu trưởng công an huyện); giúp Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân theo quy định; tiếp nhận, giải quyết thêm một số thủ tục hành chính theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở.

Đại diện Bộ Công an cho biết sau khi áp dụng Nghị định 02 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1-3-2025, Bộ Công an đã giải thể 694 công an cấp huyện, 5.916 đội thuộc cấp huyện.

Cũng theo đại diện Bộ Công an, nhằm phục nhân dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện nhất ngay từ cơ sở, khi không tổ chức công an cấp huyện, Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp cho công an cấp xã; xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, bổ sung phương tiện để đảm bảo công an cấp xã có thể phục vụ tốt nhất cho người dân.

Bộ Công an cũng ban hành hướng dẫn về phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức công an cấp huyện.

Theo đó tại công an cấp xã đủ điều kiện có thể tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh (4 thủ tục); cấp và quản lý căn cước (16 thủ tục); định danh và xác thực điện tử (1 thủ tục); quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (3 thủ tục); đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (11 thủ tục).