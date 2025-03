Long An khởi công dự án 400 căn nhà ở xã hội 05/03/2025 14:42

Sáng ngày 5-3, tại huyện Bến Lức (Long An), Công ty cổ phần Prodezi Long An đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án Chung cư nhà ở xã hội tại Khu dân cư Lương Hòa.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai trong năm 2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp của tỉnh.

Dự án Chung cư nhà ở xã hội có diện tích 7.000m2 . Ảnh: HUỲNH DU

Dự án có quy mô 400 căn hộ trên diện tích hơn 7.000m2, được thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn cũng như thân thiện với môi trường.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp nơi ở ổn định cho hơn 1.000 cư dân, đặc biệt là công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại địa phương. Đây không chỉ là một dự án nhà ở đơn thuần mà còn là minh chứng cho sự quan tâm của chính quyền tỉnh đối với đời sống của người dân.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nhà ở xã hội trong bối cảnh địa phương đang thu hút lượng lớn lao động đến sinh sống và làm việc.

Theo quy hoạch, Long An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phát triển 51 khu công nghiệp (KCN) và 72 cụm công nghiệp. Tính đến nay, 26 KCN và 17 cụm công nghiệp đã đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, kéo theo nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho lực lượng lao động đang ngày một gia tăng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công Chung cư nhà ở xã hội. Ảnh: HUỲNH DU

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp giai đoạn 2021 - 2030, UBND tỉnh Long An đã ban hành Đề án phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đề án, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 22.500 căn hộ vào năm 2025 (trong đó huyện Bến Lức có 2.044 căn) và 48.750 căn vào giai đoạn 2026 - 2030 (trong đó Bến Lức có 5.640 căn).

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ khởi công. Ảnh: HUỲNH DU

Với quan điểm "Chính quyền và doanh nghiệp là hai người bạn đồng hành cùng phát triển", tỉnh Long An kỳ vọng rằng dự án này sẽ là tiền đề cho nhiều công trình nhà ở xã hội khác được triển khai trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Dự án không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hàng nghìn người dân mà còn thể hiện sự quyết tâm của Long An trong việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Với sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Long An đang từng bước xây dựng một cộng đồng an cư bền vững, góp phần phát triển đô thị theo hướng hiện đại và nhân văn.