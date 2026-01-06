Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật: Mở rộng diện miễn thuế thu nhập cá nhân 06/01/2026 10:45

(PLO)- Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có nhiều điều chỉnh lớn, trong đó đặc biệt mở rộng diện miễn thuế, nâng ngưỡng giảm trừ gia cảnh...

Sáng 6-1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 Luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua.

Các luật này gồm: Luật đầu tư, Luật giá, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật quản lý nợ công, Luật quản lý thuế, Luật quy hoạch, Luật dự trữ quốc gia, Luật thống kê, Luật thuế GTGT, Luật thuế TNCN, Luật thương mại điện tử và Luật tiết kiệm, phòng chống lãng phí.

Cá nhân có doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỉ/năm áp dụng thuế suất 15%

Trong đó, nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp nhất phải kể đến Luật thuế TNCN.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, Luật đã sửa đổi, hoàn thiện quy định về cách tính thuế, thu nhập chịu thuế đối với từng loại thu nhập. Bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Như, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số…

Luật đồng thời bổ sung miễn thuế đối với toàn bộ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ; miễn thuế đối với tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định.

Bên cạnh đó, luật sửa đổi, hoàn thiện quy định miễn thuế đối với tiền lương hưu do Quỹ BHXH chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả

Điểm mới đáng chú ý trong Luật Thuế TNCN lần này là điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Luật mới đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng sẽ áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng thì áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập. Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng sẽ áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập.

Riêng cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỉ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Liên quan quy định về giảm trừ gia cảnh, Luật Thuế TNCN 2025 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo quy định trong luật, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình UBTV Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này mà không cần căn cứ vào biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên 20% mới điều chỉnh như quy định hiện hành. Việc này nhằm đảm bảo phù hợp linh hoạt với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Cùng với đó, Luật mới đã điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng giảm số bậc thuế từ 7 bậc thành 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Luật gồm 4 chương, 29 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.