Đồng đội thương tiếc tiễn đưa Thượng sĩ Cảnh sát Cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật 06/03/2025 12:13

(PLO)- Cán bộ, đồng đội Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng chính quyền địa phương, gia đình, bạn bè, người thân thương tiếc tiễn đưa Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật về nơi an nghỉ cuối cùng.

7 giờ sáng 6-3, gia đình và rất đông đồng đội ở nhiều đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức di quan, đưa Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Trước giờ di quan, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Lễ truy điệu cho thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đại diện gia đình Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đại diện gia đình Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Ảnh: TK

Theo đó, ghi nhận, biểu dương tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, ngày 4-3, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với Thượng sĩ.

Ngày 5-3, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ truy điệu, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã truy tặng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật cho đại diện gia đình Thượng sĩ.

Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật cho đại diện gia đình Thượng sĩ.

Vĩnh biệt Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật

Tại lễ truy điệu, Thượng tá Mai Trung Quân, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trưởng Ban tang lễ xúc động chia sẻ: "Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động đã vĩnh biệt chúng ta.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, hôm nay chúng ta có mặt ở đây, kính cẩn, trang trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật về nơi an nghỉ cuối cùng".

Đồng đội thực hiện nghi thức chào tiễn biệt Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Ảnh: TK

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng chính quyền địa phương tiễn biệt Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Ảnh: TK

Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, sinh năm 2001, quê quán ở tỉnh Phú Yên, thường trú tại phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tiếp bước truyền thống của gia đình, tháng 2-2024, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí Nhật tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Sau thời gian huấn luyện đầu khóa, đồng chí được bố trí công tác tại Đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh.

Trong thời gian công tác, đồng chí luôn chấp hành nghiêm túc điều lệnh Công an Nhân dân, phấn đấu rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt tập thể đồng chí luôn kính trọng, lễ phép, gần gũi, giản dị, được lãnh đạo tin tưởng, đồng chí, đồng đội thương yêu.

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, đồng chí luôn kính trọng, lễ phép với Nhân dân, bà con lối phố. Trong gia đình, đồng chí là người con hiếu thảo, người anh gương mẫu, người em lễ phép, yêu thương…

Hành động dũng cảm, quyết tâm đấu tranh, truy bắt tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên của Nhân dân của đồng chí Nhật đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn ghi nhận bằng các danh hiệu cao quý: Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Đồng thời, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

"Chúng tôi chân thành chia sẻ sự mất mát, nỗi đau thương vô hạn của gia đình đồng chí Nhật. Mong đồng chí Nhật yên nghỉ!"- Đại diện Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thương tiếc nói lời tiễn biệt.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Đồng đội ở các đơn vị nghiệp vụ đến tiễn biệt Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Ảnh: TK

Đồng đội Cảnh sát Cơ động thắp hương tiễn biệt Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Ảnh: TK

Đại diện gia đình Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, đồng đội, chính quyền địa phương, bạn bè đã đến viếng, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. Ảnh: TK

Đồng đội cùng gia đình đưa tiễn Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Ảnh: TK