Bản tin trưa 19-2: Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hữu Trí ( tên gọi khác Tý Heo, 38 tuổi; ngụ số 110/28 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) để điều tra về tội giết người, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ. Trí là kẻ dùng dao tấn công, đâm tử vong cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật (24 tuổi, phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).