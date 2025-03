10 công an vào giải thưởng 'Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu' năm 2024 06/03/2025 19:04

(PLO)- Công an Hà Nội đang đề nghị xét tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2024 cho 10 cán bộ, chiến sĩ.

Trích ngang thành tích của 10 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an TP Hà Nội:

Thượng úy Nguyễn Viết Quân, Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm.

Chiến sỹ thi đua cơ sở 4 năm: Từ 2020 đến 2024.

1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (tháng 9-2024).

1 Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 (tháng 7-2024).

1 Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy tại ngõ 59 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (tháng 2-2024).

Đang đề xuất Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024.

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- PC07.

Chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm: 2021, 2023, 2024.

1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhà ở có nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini) tại địa chỉ: số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (tháng 5-2024).

1 Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố về thành tích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy xảy ra ngày 25-5-2024 tại địa chỉ: số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (tháng 6-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Chiến sỹ thi đua cơ sở 05 năm liền từ 2019 - 2024.

Huân chương Chiến công hạng Ba về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc(7-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tá Phạm Thanh Mai, Cán bộ Đội Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao (Đôi 4), Phòng Công tác đảng và công tác chính trị- PX03.

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2024.

1 Huy chương vàng nội dung Công phá tay đao, 1 Huy chương vàng nội dung Đá ngang, 1 Huy chương vàng nội dung quyền đồng đội nữ, 1 Huy chương bạc nội dung quyền cá nhân nữ (được chứng nhận bởi Liên đoàn Taekwondo Thế giới) tại Giải Taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng năm 2024 (tháng 9-2024).

1 Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong Liên hoan sân khấu kịch nói Công an Thủ đô lần thứ II năm 2024 (tháng 9-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại úy Vũ Minh Đức, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa (PA02), Cán bộ Đội chống phản động lưu vong (Đội 6), Phòng An ninh nội địa (PA02.

Chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm: 2020, 2022, 2024.

1 Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố có thành tích trong công tác tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (tháng 11-2024).

1 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2024 (tháng 9-2024).

4 Giấy khen của Giám đốc Công an TP Hà Nội về thành tích trong Đợt 1 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 gắn với tổng kết đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trong dịp Tết nguyên đán (3-2024); thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm và chúc Tết CBCS Công an Hà Nội (tháng 5-2024); thành tích trong liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên năm 2024 (tháng 9-2024); thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thi “dân vận khéo” (tháng 11-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại úy Lê Quang Thành, Cán bộ Đội Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma tuý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Chiến sỹ thi đua cơ sở 4 năm liền từ 2021 - 2024.

1 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, bắt giữ đối tượng mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội (tháng 3-2024).

2 Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội về thành tích đột xuất trong phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại Hải Phòng (tháng 7-2024); gương điển hình tiên tiến Công an Thành phố năm 2024 (tháng 8-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Anh Tú, Cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Sóc Sơn.

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2024.

1 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thành tích trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (3-2024).

1 Giấy khen của Giám đốc CATP về Gương điển hình tiên tiến CATP Hà Nội năm 2024 (8/2024).

2 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn: (1) thành tích khen thưởng đợt 2 phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2024 (9-2024); (2) tặng danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2024 (10-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Đức Duy, Cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm.

Chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm liền từ 2022 - 2024

2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH (tháng 9-2024) (2) thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH (tháng 11-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực khác (Đội 7), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03).

Chiến sỹ thi đua cơ sở 03 năm liền từ 2022 - 2024.

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thành tích điều tra, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội (tháng 7-2024).

2 Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong Đợt 1 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội (tháng 3-2024); Gương điển hình tiên tiến Công an thành phố năm 2024 (tháng 8-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cán bộ Công an xã Tự Lập, huyện Mê Linh.

Chiến sỹ thi đua cơ sở 2 năm: 2023, 2024.

1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (tháng 10-2024).

2 Giấy khen của Giám đốc CATP: thành tích trong đợt kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực và tổ chức hội thi Nữ cảnh sát khu vực giỏi năm 2023 (tháng 4-2024); thành tích đột xuất trong điều tra, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (tháng 6-2024).

Được đơn vị đánh giá thực sự giỏi, xuất sắc về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang đảm nhiệm; xung kích, sáng tạo đổi mới, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; luôn đau đáu, trăn trở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.