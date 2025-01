Người đàn ông ở Phú Yên tàng trữ 3 khẩu súng trong nhà 27/01/2025 18:48

Ngày 27-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Hương (38 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Cơ quan An ninh, ngày 18-1, Công an huyện Sông Hinh kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Triệu Văn Hương tàng trữ trái phép tại nhà ba khẩu súng kèm đạn.

Triệu Văn Hương bị bắt, khởi tố vì tàng trữ súng trong nhà. Ảnh: QN

Triệu Văn Hương khai hai khẩu súng hơi bắn đạn chì được Hương mua linh kiện trên mạng xã hội về tự lắp ráp và mua đạn súng hơi từ trên mạng về cất giấu tại nhà để sử dụng, khẩu còn lại bắn đạn thể thao do bố ruột để lại.

Sau khi lập biên bản, Công an huyện Sông Hinh đã bàn giao người, tang vật cho Công an tỉnh Phú Yên xử lý theo thẩm quyền.