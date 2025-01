Triệt phá 'xưởng' sản xuất súng, đạn quy mô lớn ở Phú Yên 20/01/2025 18:01

Ngày 20-1, Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Tín (36 tuổi, ngụ phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Đông Hòa phát hiện một xưởng sản xuất súng, đạn do Tín cầm đầu.

Nguyễn Thành Tín (ở giữa) khi bị bắt. Ảnh: NK

Công an thị xã Đông Hòa đã bố trí lực lượng, đồng loạt khám xét xưởng và nơi ở của Tín. Tại nơi ở, công an thu giữ một lựu đạn, sáu khẩu súng, 2.404 viên đạn các loại, 14 kg đầu đạn, vỏ đạn các loại cùng 1,1 kg thuốc đạn và nhiều máy móc, thiết bị, công cụ, linh kiện dùng để chế tạo vũ khí trái phép.

Vũ khí thu giữ tại nhà Tín. Ảnh: NK

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an thị xã Đông Hòa đã bàn giao người cùng tang vật cho Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, Nguyễn Thành Tín, từng hai lần vào tù về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.