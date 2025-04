Công an kịp ngăn người phụ nữ chuyển 100 triệu đồng cho kẻ lừa đảo 12/04/2025 15:43

(PLO)- Người phụ nữ nhận được điện thoại của người xưng công an, nói bà đã vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển 100 triệu đồng.

Ngày 12-4, Công an phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, chiều 10-4, Đại úy Nguyễn Công Thận, Phó Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện đang trực ban thì có một phụ nữ chạy đến trước trụ sở công an phường với biểu hiện hoảng loạn, lo lắng.

Đại úy Nguyễn Công Thận, Phó Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện giải thích cho bà Tr không chuyển 100 triệu đồng những kẻ lừa đảo.

Người phụ nữ giới thiệu tên là TTTr (66 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện), cho biết vừa nhận được cuộc điện thoại.

Cụ thể, qua điện thoại một người đàn ông tự xưng là công an, thông báo: “Bà vi phạm pháp luật và yêu cầu bà đi khỏi địa phương. Bà không được liên lạc với người nhà và phải chuyển 100 triệu đồng để xác minh liên quan đến hành vi vi phạm. Nếu bà không vi phạm sẽ được trả lại tiền”.

Nghe người xưng công an thông báo “vi phạm pháp luật” và yêu cầu chuyển 100 triệu đồng bà càng thêm lo lắng, hốt hoảng.

Sau khi nghe bà Tr tình báo nội dung trên, Đại úy Nguyễn Công Thận đã ổn định tâm lý và giải thích để bà hiểu có kẻ giả danh công an gọi cho bà để lừa đảo.

Từ đó, bà Tr đã bỏ ý định đến ngân hàng chuyển khoản 100 triệu đồng cho kẻ lừa đảo và nói lời cảm ơn công an phường.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe và làm theo lời của các đối tượng lạ mặt để tránh bị lừa đảo. Bên cạnh đó, khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để ngăn chặn kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.