Phát hiện sổ hồng giả, người đàn ông bí mật báo công an bắt kẻ lừa đảo

(PLO)- Phát hiện sổ hồng của người thế chấp là giả nên người đàn ông đã bí mật báo công an rồi giả vờ đi giao dịch để công an bắt gọn kẻ lừa đảo

Ngày 4-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Xích (33 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, để có tiền trả nợ, Xích đã nảy sinh ý định đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 9, Xích lên mạng xã hội kết nối với một người lạ nhờ làm giúp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) giả với giá 5 triệu đồng.

Nhờ bạn giới thiệu, Xích thỏa thuận thế chấp sổ hồng cho ông ĐTH (ngụ huyện Chợ Mới) lấy 70 triệu đồng.

Nguyễn Văn Xích bị khởi tố vì lừa đảo thế chấp sổ hồng giả. Ảnh: QM

Để tránh bị lừa, ông H yêu cầu Xích chụp ảnh sổ hồng gửi qua cho ông xem thì phát hiện sổ hồng là giả nên đã bí mật trình báo sự việc đến công an.

Đến khoảng 9 giờ ngày 29-10, Xích hẹn ông H đến quán cà phê thuộc xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn để giao giấy và nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

HẢI DƯƠNG - QUỲNH MINH