Làm giả giấy tờ đất lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

Ngày 26-8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Kim Thanh (46 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) 18 năm tù, bao gồm 15 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Thanh trả lại toàn bộ số tiền 4,2 tỉ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, đầu năm 2019 Thanh lên các trang mạng xã hội (MXH) tìm người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhằm mục đích đem lừa người khác chiếm đoạt tiền.

Thông qua MXH, Thanh đã liên hệ và làm GCNQSDĐ với giá từ 10-20 triệu đồng/giấy. Thông tin trên các giấy này được Thanh sử dụng thông tin từ hai miếng đất trước đây có người nhờ môi giới đã được Thanh chụp lại. Từ đó, Thanh kết hợp với họ tên và thông tin của bản thân để làm GCNQSDĐ giả.

Bằng thủ đoạn trên, Thanh đã làm bốn GCNQSDĐ giả rồi mang đi thực hiện mua bán, chuyển nhượng cho bốn người trên địa bàn TP Phú Quốc, chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng.

Theo VKSND tỉnh Kiên Giang, trong quá trình điều tra và truy tố, Thanh cho rằng tất cả các khoản tiền mà bị can chiếm đoạt là các khoản tiền vay, còn các hợp đồng là do đôi bên lập để làm tin nhằm đảm bảo việc trả nợ. Tuy nhiên, Thanh không cung cấp được các tài liệu chứng minh, do đó, cơ quan điều tra không có cơ sở để xác định các khoản trên là tiền vay.