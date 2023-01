Bị bắt vì giúp cậu của bạn gái làm giả giấy tờ đất

(PLO)- Nghe cậu bạn gái than việc không có tiền đáo hạn ngân hàng nên Cường đã giúp bằng cách làm giấy tờ đất giả để người này đi vay tiền.

Ngày 31-1, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt Dương Văn Cường (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4-2021, trong lúc nhậu Cường nghe Võ Văn Ngà (cậu của bạn gái Cường, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) than vãn việc làm ăn bị thua lỗ, đã đến kỳ đáo hạn ngân hàng nhưng không có tiền trả.

Lúc này Cường nói sẽ giúp Ngà làm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả để đem thế chấp ngân hàng vay tiền. Sau đó, Ngà chụp ảnh bản photo GCNQSDĐ thật (đang thế chấp) gửi qua Zalo cho Cường.

Khoảng tháng 6-2021, Cường nói giấy giả đã làm xong và kêu Ngà đưa tiền phí là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, Cường không đưa GCNQSDĐ giả lại cho Ngà và liên lạc với Mai Hữu Trí (nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh An Giang) đến thẩm định tài sản thế chấp, làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Ngày 9-9-2021, Ngà cùng vợ đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân chi nhánh An Giang ký hợp đồng vay vốn 400 triệu đồng. Hôm sau qua kiểm tra hồ sơ, công chứng viên Văn phòng Công chứng Hoàng Gia phát hiện GCNQSDĐ của Ngà là giả nên báo Công an.

Qua điều tra, Công an TP Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngà; đồng thời, ra quyết định truy tìm Cường và mới đây đã bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ

Bắt nhóm tráo sổ hồng, qua mặt công chứng viên (PLO)- Sau khi tráo được sổ hồng thật, nhóm lừa đảo làm giả CMND/CCCD nhưng khuôn mặt và dấu vân tay là thật để qua mặt công chứng viên.

HẢI DƯƠNG