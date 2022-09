Công chứng viên báo công an bắt giữ thanh niên bán đất bằng sổ hồng giả

Ngày 23-9, Công an TP Long Xuyên tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Minh Hòa (25 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn An Giang) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ, chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10-11-2021, Hòa mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Trương Minh Hòa đến Văn phòng Công chứng Hoàng Gia, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên làm thủ tục công chứng chuyển nhượng cho người khác.

Qua kiểm tra, công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên có dấu hiệu làm giả nên trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận do cần tiền để sử dụng nhưng gia đình không còn tài sản gì bán. Gia đình có thửa đất do cha và mẹ Hòa đứng tên nhưng bán không ai mua.

Do đó Hòa mới nảy sinh ý làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem đi cầm cố lấy tiền chuộc các mảnh đất đã được cha mẹ cầm cố trước đó ra để đi bán lấy tiền.