Tiếp nhận hồ sơ từ công an cấp huyện, công an tỉnh Lai Châu truy bắt 1 bị can bỏ trốn 13/03/2025 15:56

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt thành công một bị can trong nhóm trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh.

