Giang hồ Tuấn 'trắng', chủ Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh từng có nhiều tiền án 10/03/2025 14:31

(PLO)- Trước khi bị Công an Phú Thọ bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giang hồ Tuấn "trắng" đã từng bị Công an Lào Cai, Hải Phòng khởi tố, xử lý.

Như PLO đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Tuấn (biệt danh Tuấn "trắng") về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Tuấn có hộ khẩu thường trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng nhưng nhiều năm nay, Tuấn xây biệt thự, làm Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh ở thị xã Phú Thọ và sinh sống tại đây.

Đáng chú ý, người đàn ông này có nhiều tiền án, tiền sự và đã từng bị công an các địa phương Lào Cai, Hải Phòng xử lý.

Giang hồ Tuấn "trắng" thời điểm bị công an Lào Cai bắt năm 2021. Ảnh: BÁO LÀO CAI

Tháng 4-2021, Công an TP Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lào Cai, ngăn chặn kịp thời một nhóm người từ TP Hải Phòng, Phú Thọ và Bắc Giang mang theo vũ khí thô sơ đến Lào Cai giải quyết mâu thuẫn.

Công an xác định nhóm này do Nguyễn Văn Tuấn và một người khác cầm đầu. Trước đó, Tuấn xây dựng trái phép Câu lạc bộ Martin Club ở TP Lào Cai và gây ra các vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn. Đến năm 2016, câu lạc bộ Martin Club bị cưỡng chế dỡ bỏ.

Còn tại Hải Phòng, Tuấn trắng có hai tiền án vào năm 1995 phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, do Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xử lý. Năm 2011 tiếp tục bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Giang hồ Tuấn "trắng" bị công an Phú Thọ bắt giữ hôm 6-3. Ảnh CAPT

Còn tại Phú Thọ, Tuấn xây dựng Trạm dừng nghỉ Ngọc Anh trên diện tích hàng nghìn m2 vào khoảng năm 2017-2018. Trong năm 2021-2022, Tuấn xây biệt phủ rộng lớn ngay phía sau trạm dừng nghỉ.

Việc xây dựng công trình đã bị chính quyền thị xã Phú Thọ và cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản, xử phạt do vi phạm xây dựng, xây dựng lấn vào đất rừng. Tuy nhiên, trạm dừng nghỉ vẫn hoạt động nhộn nhịp mấy năm qua, phục vụ xe chạy đường dài qua quốc lộ 2.

Trong thời gian điều hành trạm dừng nghỉ Ngọc Anh, Tuấn "trắng" có nhiều hoạt động vi phạm gây bức xúc cho người dân trên địa bàn Phú Thọ.

Từ nguồn tin của người dân cung cấp, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ và khởi tố, tạm giam Tuấn trắng vào ngày 6-3.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục làm rõ các sai phạm liên quan đến đất đai trong thực hiện dự án và hoạt động kinh doanh tại trạm dừng nghỉ Ngọc Anh do Tuấn quản lý.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những nạn nhân bị Tuấn "trắng" chiếm đoạt tài sản đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết.