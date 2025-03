Triệt phá đường dây đánh bạc 720 tỉ, Công an Lào Cai nhận thư khen 08/03/2025 21:22

(PLO)- Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Lào Cai vì triệt phá đường dây đánh bạc do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thu giữ tài sản 720 tỉ đồng.

Ngày 8-3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lào Cai vì thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Sòng bạc do hai người Trung Quốc cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Lào Cai triệt phá, thu giữ tài sản 720 tỉ đồng. Ảnh CA

Thư khen của Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc, bắt giữ 97 người trong đường dây do người nước ngoài cầm đầu.

Tổng tài sản thu giữ quy đổi khoảng 720 tỉ đồng, cùng 30 bộ máy tính, 90 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Lãnh đạo Bộ Công an, nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Lào Cai trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án đã thể hiện rõ nét tinh thần chủ động tấn công tội phạm, sự hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương và đơn vị nghiệp vụ của Bộ.

Đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Trong thư khen, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, nhất là với các đối tượng người nước ngoài, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật để đảm bảo triệt phá đường dây đánh bạc hoàn toàn.

Bộ Công an mong muốn tập thể Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ sự bình yên của nhân dân và sự phát triển của đất nước.