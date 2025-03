Triệt phá sòng bạc do người Trung Quốc cầm đầu, thu giữ 720 tỷ đồng 07/03/2025 21:04

(PLO)- Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Bộ Công an triệt phá sòng bạc do người Trung Quốc cầm đầu, bắt giữ 97 người, thu giữ 720 tỷ đồng.