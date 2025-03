Gây tai nạn không giữ nguyên hiện trường, 3 người bị phạt nặng

Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 7-3 cho biết, Phòng CSGT vừa xác minh xử phạt ba trường hợp liên quan đến vụ va chạm giao thông trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 2-3, tại km53+200 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua TP Sông Công xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe con, xe tập lái và xe khách.

Dữ liệu từ camera hành trình ghi lại cho thấy, xe con va chạm khiến xe tập lái chuyển hướng và bị xe khách đâm vào phần đuôi xe. Sau va chạm, các xe thấy thiệt hại không lớn nên di chuyển khỏi hiện trường, không báo công an.

Từ thông tin trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an Thái Nguyên đã xác minh làm rõ, anh TT (ngụ Bắc Ninh) lái xe con vi phạm ba lỗi: điều khiển xe chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn; điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường và không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Với ba lỗi này, anh T bị phạt tiền 43 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Anh NTN, thầy giáo dạy lái xe có mặt trên xe tập lái cùng học viên và xe khách do anh NTS (ngụ Thái Nguyên) điều khiển cùng bị xử phạt về hành vi điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không giữ nguyên hiện trường. Hình thức phạt tiền 2,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông: Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất...