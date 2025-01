Xoá facebook 'báo chốt giao thông Thái Nguyên' với hơn 13.000 thành viên 02/01/2025 15:12

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ ba trường hợp gồm: DHG 49 tuổi là người lập và quản trị viên của nhóm, MBN 40 tuổi và DT 44 tuổi (đều thường trú tại Thái Nguyên) do thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến việc thông báo hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên mà không được sự đồng ý.

Ba trường hợp “báo chốt” giao thông bị xử lý.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 31-12-2024, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp trên, về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, mức phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp; yêu cầu gỡ bỏ tin bài.

Công an Thái Nguyên đã phạt 22,5 triệu đồng quản trị và hai thành viên nhóm, đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật xóa bỏ nhóm facebook này.

Theo quy định, người dân có quyền giám sát hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, tuy nhiên việc giám sát phải theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng; tổ chức, tập thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.