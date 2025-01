Nạn nhân bị đánh sau va chạm giao thông ở Bình Dương đã không qua khỏi 04/01/2025 12:01

(PLO)- Nạn nhân bị đánh sau va chạm giao thông đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngày 4-1, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (36 tuổi, HKTT tại An Giang), người đã đánh anh Nguyễn Tiến B (38 tuổi) tại giao lộ thuộc phường Thới Hòa, TP Bến Cát về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau va chạm giao thông Hiền đã đánh anh B tới tấp, khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi bị đánh anh B bị thương rất nặng và được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Mặc dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, anh B đã tử vong vào tối 3-1 tại bệnh viện. Hiện tại, gia đình đang lo hậu sự cho anh B.

Bước đầu, Hiền khai nhận nguyên nhân đánh anh B là do xảy ra va chạm giao thông. Hai người cãi nhau, anh B lao vào đánh Hiền trước nên Hiền phản kháng và lao vào đánh nhau với anh B.

Gia đình đang tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Như PLO đã đưa tin, Hiền tạm trú tại phường Thới Hòa (TP Bến Cát). Sau khi đánh anh B, Hiền bỏ trốn về quê tại xã Kiến An (huyện Chợ Mới). Đến trưa 2-1 Hiền đã bị công an bắt giữ.

Trước đó, tối ngày 30-12-2024 người dân thấy anh B và một người đàn ông lao vào đánh nhau tại giao lộ Mỹ Phước-Tân Vạn và đường NE8 (phường Thới Hòa, TP Bến Cát, Bình Dương).

Hai người lao vào đánh nhau, được người dân quay phim lại.

Người đàn ông quật ngã anh B xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tục vào vùng đầu. Sau khi anh B bất động thì người đàn ông lên xe máy bỏ đi. Toàn bộ vụ đánh nhau được một người dân dùng điện thoại quay lại.